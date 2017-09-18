Тэллон: Макгинн сделает «Флориду» крупнее, техничнее и неуступчивее

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон прокомментировал обмен нападающего Джейми Макгинна из «Аризоны Койотс».



«За счет Джейми мы станем крупнее, техничнее, неуступчивее. С нами будет тяжело играть. Он провёл более 500 матчей в НХЛ, одинаково хорошо умеет действовать в атаке и обороне. Мы рады видеть его в нашей команде во время подготовки к новому сезону», — приводятся слова Тэллона на официальном сайте НХЛ.

В 72 играх прошлого чемпионата Макгинн набрал 17 (9+8) очков. В общей сложности у него 184 (100+84) балла в 522 играх НХЛ.