«Эдмонтон» отправил форварда Максимова и защитника Саморукова в OHL

«Эдмонтон Ойлерз» объявил о сокращении состава, который принимает участие в тренировочном лагере. В свои молодёжные клубы отправились пять игроков, в том числе нападающий Кирилл Максимов («Ниагара») и защитник Дмитрий Саморуков («Гельф»).

18-летний Максимов в прошедшем сезоне помог сборной России выиграть бронзовые медали юниорского чемпионата мира. В семи матчах он забил три гола. В OHL он провёл 66 игр и отметился 38 (21+17) баллами.



18-летний Саморуков также принял участие в ЮЧМ, в семи матчах набрав 5 (1+4) очка. В 67 играх в OHL забросил четыре шайбы и сделал 16 передач.