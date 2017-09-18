Представитель Ночной лиги в Саратове: расширению лиги мешает нехватка льда

Региональный представитель Ночной лиги в Саратове Вячеслав Петраков рассказал о создании дивизиона «18+» и отметил катастрофическую ситуацию с нехваткой льда в регионе.



«Количество команд в „40+“ увеличилось на одну — теперь их шесть. На самом деле, команд могло бы быть и 12-14. Шесть – число, уместившееся под количество выделяемого льда, с которым у нас в регионе даже не проблема, а катастрофа!

Мы запускаем «18+», выступающие в этом дивизионе за лёд будут платить. Это оговаривалось заранее. К сожалению, другого выхода нет. Возражавших не было, так как, в конце концов, выступая на региональном уровне, команды также вынуждены брать лёд в аренду за свой счёт.



Профессиональный хоккей у нас умер, школа далеко не в лучшем состоянии. Таланты уезжают в другие города уже в возрасте 8-9 лет. Да и Ночная лига едва не загнулась — при прошлом руководстве, которое отменило отборочный этап по надуманной причине. Только с приходом Игоря Бахмутова ситуация нормализовалась. И любительский хоккей набирает обороты. Расширению Ночной лиги мешает только нехватка льда", — цитирует Петракова пресс-служба лиги.