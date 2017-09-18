«Салават Юлаев» проиграл «Северстали» в Уфе, прервав победную серию

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от череповецкой «Северстали», матч завершился со счётом 0:2. Команда Эркки Вестерлунда прервала свою серию побед, состоящую из четырёх встреч.



Первый гол в матче записал на свой счёт нападающий гостей Александр Бумагин, забросивший шайбу в ворота Андрея Кареева на 27-й минуте игры. В концовке третьего периода в пустые ворота забил Даниил Вовченко.



«Сухую» встречу оформил вратарь череповецкой команды Юлиус Гудачек, она стала для него второй в сезоне.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

