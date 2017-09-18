Гулявцев: «Северсталь» выполнила план на матч, «подсушила» игру

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев поделился впечатлениями после выигранной встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:0), отметив, что его подопечные выполнили игровое задание.



«У нас пока не всё ладится в атаке — я имею в виду забитые голы. Попросили подсушить игру, свой гол забили и выполнили план на матч», — приводит слова Гулявцева официальный сайт «Салавата Юлаева».



Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.



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