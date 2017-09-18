Гареев: у «Северстали» был один шанс, и она его реализовала

Защитник «Салавата Юлаева» Станислав Гареев поделился эмоциями после поражения от «Северстали» (0:2).



«Не забили свои голы, не реализовали моменты, которые у нас были, а они забили. У них был один шанс, и они его реализовали.



Слабая игра в большинстве? Будем работать над этим. Может быть, стоит играть где-то попроще, через броски. Сейчас у нас будет два дня, думаю, тренеры нам объяснят, как надо играть.



Недооценка соперника? Нет, я бы так не сказал. Мы вышли настроенными так же, как и на предыдущие игры. Просто, может быть, когда не забиваешь какие-то моменты, ты начинаешь нервничать, а надо сыграть похладнокровнее, проще», — цитирует игрока официальный сайт команды.

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.