Якупов: постараюсь показать в «Колорадо» всё, что умею, использую свои плюсы

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов поделился ожиданиями от игры в новой команде.



«Было очень приятно приехать в лагерь. Это только тренировки, но мы все тяжело работаем. У нас уже начинает появляться взаимопонимание, крайне важно его сохранить.



Постараюсь показать всё, что умею. Буду выкладываться во всех зонах, использовать скорость и бросок, играть максимально полезно для команды. Не хочу оказаться на скамейке запасных. Ты должен качественно играть во всех зонах и тщательно выполнять игровое задание», — приводит слова Якупова BSN Denver.

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