«Куньлунь» подписал контракты с канадскими игроками Эрхардтом и О’Доннеллом

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал двусторонние контракты сроком на один год с канадскими игроками: защитником Трэвисом Эрхардтом и нападающим Брендэном О’Доннеллом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



28-летний Эрхардт прошлый сезон провёл в швейцарском «Серветте», набрав 4 (0+4) очка в 25 матчах при показателе полезности "-1". 25-летний О’Доннелл в сезоне-2016/17 играл в ECHL и отметился 80 (41+39) очками в 61 матче.



Также сообщается, что по инициативе игрока расторгнут контракт между «Авангардом» и защитником Алексеем Яценко. Права на игрока остались у омского клуба.

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