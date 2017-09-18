Билялетдинов: Ткачёв остался в запасе из-за ротации, будем менять игроков

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги после победы над рижским «Динамо» со счётом 7:2.



«Мы очень серьёзно готовились к матчу. Видели, как «Динамо» играло в предыдущих встречах. Несмотря на поражения, они очень здорово играли, агрессивно. Поэтому мы были к этому готовы. Ребята хорошо сработали и решили исход сегодняшней игры.



Ткачёв в запасе? Я уже объяснял сегодня, что у нас идёт ротация. У нас есть ребята, которые должны играть, которые будут играть. Поэтому будем поочерёдно менять хоккеистов.



У Александра Свитова показатель полезности „-5“? Пропущенные голы только на него нельзя списывать. Он не один в них участвовал, участвовало звено», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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