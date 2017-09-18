Озолиньш: ошибки, ошибки и ошибки, хотя были и всплески

Главный тренер рижского «Динамо» Сандис Озолиньш поделился впечатлениями после поражения от «Ак Барса» со счётом 2:7.



«Ошибки, ошибки, ошибки. Против такой команды, как «Ак Барс», ошибки сразу сказываются на счёте. Были всплески, когда мы играли активно, старались создать что-то. Но переломные моменты не позволили нам сделать что-то конкретное, чтобы результат был иным.



Девятое поражение подряд? Из таких ситуаций выходят только вместе. Нельзя показывать пальцем на кого-то. Это общая ответственность и общая задача — выйти из трясины. Количество игр, независимо от того, что, где, кто и почему. Это командная задача, которую нам вместе предстоит решить», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик