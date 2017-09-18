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Итоги игрового дня МХЛ

18 сентября 2017, понедельник. 23:43 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершились очередные матчи.

«Ладья» проиграла «Авто» со счётом 2:7.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Ладья
Тольятти
2 : 7 1:1, 0:1, 1:5
Авто
Екатеринбург
1:0 – Алексеев (Габдрахманов, Переляев) – 01:07 (5x5), 1:1 – Ивашов (Дербенёв, Дубовик) – 07:47 (5x4), 1:2 – Кошелев (Шарипов, Муравьёв) – 26:26 (5x4), 1:3 – Бухаров (Павленко, Седов) – 46:49 (5x5), 1:4 – Дербенёв (Дубовик, Муравьёв) – 47:09 (5x5), 1:5 – Кузнецов (Суслов) – 48:03 (5x5), 2:5 – Ляхов – 51:02 (5x5), 2:6 – Шарипов (Воронков, Кошелев) – 54:53 (5x5), 2:7 – Дербенёв (Дубовик, Муравьёв) – 58:16 (5x5)

«Амурские Тигры» уступили «Капитану» со счётом 2:3 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
2 : 3 0:0, 1:2, 1:0, 0:1
Капитан
Ступино
0:1 – Улогов (Старков, Гараев) – 22:47 (5x4), 0:2 – Гараев (Томи, Казаков) – 31:21 (5x5), 1:2 – Волошин (Беляков) – 36:39 (5x5), 2:2 – Недилько (Линник, Гопиенко) – 49:24 (5x4), 2:3 – Гараев (Старков) – 61:08 (5x5)

«Тайфун» не справился с «Русскими Витязями» (2:3).

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
Русские Витязи
Чехов
0:1 – Растворов (Замбахидзе, Ромаев) – 10:51 (5x4), 0:2 – Плехов (Дедов) – 20:14 (5x5), 1:2 – Прокопенко (Кочкарёв) – 23:47 (5x4), 2:2 – Ивашкин (Епифанов, Гершкович) – 25:11 (5x5), 2:3 – Ануфриев (Кожемякин) – 56:05 (5x4)

«Ирбис» одержал уверенную победу над «Толпаром» — 5:1.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 13:00 МСК
Ирбис
Казань
5 : 1 1:0, 1:1, 3:0
Толпар
Уфа
1:0 – Марушев (Валеев) – 07:19 (5x5), 1:1 – Залитов (Козлов, Петрунин) – 26:51 (5x5), 2:1 – Чибиряев (Баин) – 34:35 (5x5), 3:1 – Марушев (Валеев, Галимов) – 43:35 (5x5), 4:1 – Валеев – 46:08 (5x5), 5:1 – Бровкин (Журавлёв, Пьянов) – 50:12 (5x5)

«Белые Медведи» одолели «Стальных Лис» со счётом 3:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 2 0:0, 2:1, 1:1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Мокрушев (Аксёнов, Несветаев) – 26:52 (5x5), 1:1 – Дорофеев (Спиридонов) – 29:35 (5x5), 2:1 – Ясинский (Шушарин, Степанов) – 33:49 (5x5), 3:1 – Костарев (Ширяев) – 41:41 (5x4), 3:2 – Шешин (Герасимов) – 48:59 (5x5)

«Локо» дома проиграл «Крыльям Советов» (2:3).

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
2 : 3 0:2, 2:0, 0:1
Крылья Советов
Москва
0:1 – Белоглазов (Лялин, Афанасов) – 04:57 (5x5), 0:2 – Лялин – 12:44 (5x5), 1:2 – Коваленко (Аноховский) – 23:03 (5x4), 2:2 – Рыбаков (Алексеев, Полунин) – 27:26 (5x5), 2:3 – Вяткин (Иванисов, Горчилин) – 58:05 (5x5)

ХК «Рига» с крупным счётом проиграл «Красной Армии» — 1:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
ХК Рига
Рига
1 : 5 1:2, 0:2, 0:1
Красная Армия
Москва
1:0 – Мисюс (Хомяков, Калькис) – 03:50 (5x4), 1:1 – Козырев (Филин, Лобанов) – 09:07 (5x5), 1:2 – Дёмин (Корбит, Мокрицын) – 19:39 (5x5), 1:3 – Летов (Сорокин, Ртищев) – 26:24 (5x3), 1:4 – Алексеев (Крашенинников, Комаров) – 38:35 (5x4), 1:5 – Долгопятов (Ртищев, Шепельков) – 59:40 (5x5)

«Алмаз» в результативном матче обыграл «Спартак» — 5:3.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
5 : 3 1:1, 0:2, 4:0
МХК Спартак
Москва
1:0 – Марков (Гераськин, Грачёв) – 05:58 (5x5), 1:1 – Корчагин (Сходцев, Шалагин) – 07:35 (5x4), 1:2 – Ревацкий (Розанов, Талалуев) – 27:48 (5x5), 1:3 – Сорокин (Шалагин, Корчагин) – 28:45 (5x5), 2:3 – Гераськин (Беляев) – 43:31 (5x5), 3:3 – Марков (Калугин, Климов) – 44:26 (5x5), 4:3 – Орлов (Климов, Марков) – 46:37 (5x5), 5:3 – Жирнов (Данч, Шайхутдинов) – 56:53 (5x5)

«Серебряные Львы» потерпели поражение от СКА-1946 со счётом 2:6.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 18:30 МСК
СКА-Серебряные Львы
Санкт-Петербург
2 : 6 1:1, 1:3, 0:2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 – Лазовик (Поляков) – 02:13 (5x5), 1:1 – Курбатов (Кукштель) – 02:47 (5x5), 1:2 – Курбатов (Кукштель) – 24:33 (5x5), 2:2 – Мишкин (Ибрагимов, Маняхин) – 34:47 (5x5), 2:3 – Петьков (Шепитько) – 35:19 (5x5), 2:4 – Курбатов (Володин, Кукштель) – 36:57 (5x5), 2:5 – Петьков (Шепитько) – 49:20 (5x5), 2:6 – Петьков (Баринов, Ожгихин) – 52:11 (5x5)

«Куньлунь Ред Стар Юниор» проиграл «Динамо» СПб со счётом 1:7.

МХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 19:00 МСК
Куньлунь Ред Стар Юниор
Пекин
1 : 7 0:3, 0:3, 1:1
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Чернов (Ротенберг, Ельшанский) – 04:53 (5x5), 0:2 – Царёв (Назаревич, Васин) – 05:46 (5x5), 0:3 – Хохлов (Ельшанский, Налётов) – 11:25 (5x5), 0:4 – Ротенберг (Васильев, Чернов) – 26:40 (5x5), 0:5 – Ротенберг (Васин, Ельшанский) – 32:13 (5x3), 0:6 – Назаревич (Жабреев, Баранов) – 37:15 (5x5), 0:7 – Тепикин (Хохлов, Агалаков) – 46:14 (5x5), 1:7 – Крутий (Ахонен) – 49:50 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 сентября 2017, понедельник
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