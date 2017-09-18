Результаты игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В трёх встречах из четырёх победу праздновали гости.
«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» потерпел домашнее поражение во встрече со «СКА-Невой», игра закончилась со счётом 2:3.
Другой китайский клуб, «Цен Тоу», также проиграл, уступив петербургскому «Динамо» со счётом 0:2.
«Молот-Прикамье» на домашнем льду уступил казанскому «Барсу», матч завершился со счётом 3:4.
«Торос» перед своими болельщиками одержал крупную победу над самарским ЦСК ВВС — 5:0.
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Чистов и Шмелёв – не самые звёздные фамилии в этом списке.