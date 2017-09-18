Результаты игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В трёх встречах из четырёх победу праздновали гости.



«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» потерпел домашнее поражение во встрече со «СКА-Невой», игра закончилась со счётом 2:3.

Другой китайский клуб, «Цен Тоу», также проиграл, уступив петербургскому «Динамо» со счётом 0:2.

«Молот-Прикамье» на домашнем льду уступил казанскому «Барсу», матч завершился со счётом 3:4.

«Торос» перед своими болельщиками одержал крупную победу над самарским ЦСК ВВС — 5:0.