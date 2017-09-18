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Результаты игрового дня ВХЛ

18 сентября 2017, понедельник. 23:53 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В трёх встречах из четырёх победу праздновали гости.

«Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян» потерпел домашнее поражение во встрече со «СКА-Невой», игра закончилась со счётом 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 13:30 МСК
Куньлунь Ред Стар Хэйлунцзян
Харбин
2 : 3 0:1, 2:1, 0:1
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 – Ларичев – 10:51 (5x5), 0:2 – Ларичев (Жихарев, Гимбатов) – 21:46 (5x5), 1:2 – Альшевский (Мокин) – 31:21 (5x5), 2:2 – Дубровин (Мокин, Альшевский) – 35:27 (5x4), 2:3 – Солянников (Неколенко) – 44:04 (5x5)

Другой китайский клуб, «Цен Тоу», также проиграл, уступив петербургскому «Динамо» со счётом 0:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 14:00 МСК
Цен Тоу
Цзилинь
0 : 2 0:0, 0:0, 0:2
Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 – Шестаков (Бирюков) – 52:30 (5x4), 0:2 – Берлёв (Орлов) – 59:26 (en)

«Молот-Прикамье» на домашнем льду уступил казанскому «Барсу», матч завершился со счётом 3:4.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Молот-Прикамье
Пермь
3 : 4 2:1, 0:1, 1:2
Барс
Казань
0:1 – Каштанов (Осипов) – 01:10 (5x5), 1:1 – Бикмуллин (Салахов, Третьяков) – 03:35 (5x5), 2:1 – Ерохин (Андриянов, Епимахин) – 13:11 (5x4), 2:2 – Сошнин (Чирва, Насыбуллин) – 34:33 (5x5), 2:3 – Голубев (Кара, Редков) – 42:53 (5x5), 2:4 – Кара (Редков, Голубев) – 47:23 (5x4), 3:4 – Шайхулов (Торяник) – 59:46 (5x5)

«Торос» перед своими болельщиками одержал крупную победу над самарским ЦСК ВВС — 5:0.

ВХЛ - регулярный чемпионат
18 сентября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
5 : 0 1:0, 3:0, 1:0
ЦСК ВВС
Самара
1:0 – Гордеев (Голованов, Котляревский) – 02:57 (5x5), 2:0 – Баранов – 24:44 (5x5), 3:0 – Емелин (Дубровский) – 27:34 (5x4), 4:0 – Дубровский – 36:39 (5x5), 5:0 – Емелин (Гришин) – 46:44 (5x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
18 сентября 2017, понедельник
23:53 Результаты игрового дня ВХЛ
23:43 Итоги игрового дня МХЛ
23:15 Озолиньш: ошибки, ошибки и ошибки, хотя были и всплески
22:53 Билялетдинов: Ткачёв остался в запасе из-за ротации, будем менять игроков
22:39 Ларсен: не то чтобы «Салават» играл плохо, просто не забил
22:24 Галак: когда меня отправляли в АХЛ, не пытался искать негатив
21:58 «Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик
21:35 «Куньлунь» подписал контракты с канадскими игроками Эрхардтом и О’Доннеллом
21:13 Якупов: постараюсь показать в «Колорадо» всё, что умею, использую свои плюсы
21:12 Гареев: у «Северстали» был один шанс, и она его реализовала
20:36 Гулявцев: «Северсталь» выполнила план на матч, «подсушила» игру
20:26 Вестерлунд: «Салават» оказался не таким «голодным», каким нужно быть дома
20:07 Кокарев: все в «Салавате» сильно расстроены из-за поражения
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