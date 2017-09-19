Макгинн: Демерс думал мы будем играть вместе и не знал, что его обменяли на меня

Нападающий Джейми Макгинн прокомментировал свой обмен из «Аризоны Койотс» во «Флориду Пантерз» на защитника Джейсона Демерса.



«Я связался с Демерсом, он очень обрадовался, что будет играть со мной. Я ему сказал, что его обменяли на меня. Он не знал об этом.



Мне кажется, что команда довольна тем, что я в хорошей форме и готов работать в тренировочном лагере. Генеральный менеджер сообщил мне об обмене. Меня меняли раньше, так что я понимал, что будет дальше. Обмен застал меня врасплох, но я с нетерпением жду нового сезона», — приводит слова Макгинна официальный сайт лиги.



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