Азеведу: Секач провёл отличный матч, заслужив хет-трик своей работой

Нападающий «Ак Барса» Джастин Азеведу после победы над рижским «Динамо» (7:2) отметил хет-трик форварда Иржи Секача.



«Иржи все делал, как и раньше, но сегодня он провел отличный матч. Он немного переживал из-за того, что шайба не шла в ворота. Но моменты у него были, и это уже хорошо. И сегодня все сработало за него. Он заслужил хет-трик своей работой.



Игра Ландера, который отдал мне передачу? Ландер — прекрасный центрфорвард. Он сделал мне отличный пас», — приводит слова Азеведу официальный сайт клуба.

«Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик