«Миннесота» согласовала с Койву двухлетний контракт на $ 11 млн

«Миннесота Уайлд» объявила о достижении договорённости с 34-летним нападающим Микко Койву по поводу нового контракта. Как сообщает пресс-служба НХЛ, соглашение рассчитано на два года, за которые финский хоккеист, являющийся капитаном «Уайлд», заработает $ 11 млн. За сезон-2018/19 Койву получит $ 6 млн, за сезон-2019/20 — $ 5 млн.

Койву был выбран «Миннесотой» под шестым номером на драфте 2001 года. В НХЛ на его счету 843 матча и 614 (179+435) очков. В минувшем регулярном чемпионате Койву провёл 80 матчей и набрал 59 (18+41) очков.