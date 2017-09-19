Защитник «Сибири» Беляков пропустит две недели из-за травмы

Защитник «Сибири» Фёдор Беляков на тренировке в Астане получил повреждение нижней части тела, сообщается на официальном сайте клуба. Медицинское обследование определило характер травмы и время восстановления хоккеиста, он вернётся в строй через две недели.

24-летний защитник в этом сезоне провёл пять матчей и отметился одной голевой передачей при нулевом показателе полезности, а также заблокировал 13 бросков по воротам. Беляков пропустил последние три матча команды — один с «Витязем» и два с «Барысом».