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«Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» и другие результаты предсезонных матчей НХЛ

19 сентября 2017, вторник. 09:18 Хоккей

18 сентября в НХЛ было сыграно восемь предсезонных матчей.

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«Нью-Джерси Дэвилз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)
Голом отличился новичок «дьяволов» первый номер драфта-2017 Нико Хишир. Защитник Ярослав Дыбленко сыграл 16 минут 13 секунд, закончил матч с показателем полезности "+3", заработал четыре минуты штрафа, провёл два силовых приёма и заблокировал один бросок.

«Баффало Сэйбрз» — «Каролина Харрикейнз» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Нападающий «Каролины» Сергей Толчинский провёл на льду чуть более 11 минут, не нанёс бросков в створ и заработал показатель полезности "+1".

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:0 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Форвард «островитян» Николай Кулёмин сыграл 11 минут и провёл один силовой приём. Нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич провёл на площадке 15 с половиной минут, нанёс один бросок по воротам и провёл один силовой приём.

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» — 2:6 (1:4, 0:2, 1:0)
Форвард «Торонто» Никита Сошников сыграл 12 минут 34 секунды и заработал показатель полезности "-2".

«Миннесота Уайлд» — «Виннипег Джетс» — 3:2 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Вратарь «Уйалд» Никлас Сведберг сыграл 39 минут 46 секунд и пропустил два гола в меньшинстве.

«Калгари Флэймз» и «Эдмонтон Ойлерз» провели два матча разными составами, оба раза выиграли «нефтяники» — 5:2 и 5:4. Во второй встрече защитник «Эдмонтона» Зият Пайгин сыграл почти 12 минут и заработал четыре минуты штрафа.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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