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Полпред президента РФ призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-23

19 сентября 2017, вторник. 09:43 Хоккей

Полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло призвал начать строительство арены в Новосибирске для проведения молодёжного чемпионата мира 2023 года.

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«Заявились на молодёжный чемпионат мира по хоккею здесь, в Новосибирске. Для этого надо построить ледовый дворец спорта, попросили – президент дал поручение, а строительство объекта ещё не началось. А заявляемся на чемпионат мира… Взяли обязательство – надо выполнять», — цитирует Меняйло «Р-Спорт».

Решение о месте проведения МЧМ 2023 года будет принять в 2018 году. Кроме Новосибирска, на проведение турнира претендуют США и Финляндия.

В июле на заседании рабочей группы при губернаторе по строительству ледовой арены был представлен эскизный проект стадиона, концепция комплексного освоения территории на левом берегу Оби. Предполагаемые затраты на строительство арены на 11-12 тыс. зрительских мест предварительно оцениваются в 3,5 — 4 млрд рублей, ещё около 3 млрд — вложения в инфраструктуру.

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
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