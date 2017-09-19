Уланов: игра от обороны и терпение — вот в чём шанс «Авангарда» в матче со СКА

Известный защитник и тренер Игорь Уланов поделился мнением о шансах «Авангарда» прервать победную серию СКА, которая длится 12 матчей. Команды сыграют в Омске 21 сентября.

«На мой взгляд, шансы „Авангарда“ минимальны. Да, по составу Омск сегодня способен на равных конкурировать с Санкт-Петербургом — у обеих команд длинная „скамейка“, качественные игроки, причём легионеры у „Авангарда“, возможно, даже посильнее „армейских“. Вот только у СКА есть главный и практически не бьющийся козырь. Этот СКА как команда начал строиться ещё со старта прошлого сезона, командные взаимодействия в ней отработаны до автоматизма. Плюс есть ярко выраженный лидер — Илья Ковальчук, который по сравнению с чемпионским сезоном только прибавил. Да и Павел Дацюк, к счастью, не стареет.

«Авангард» проходит этап перестройки. Приглашены интересные шведы, с каждым матчем набирает ход Семёнов, который может стать одним из открытий всего сезона, получают шансы другие молодые омичи — Жукенов, Манукян. Тогда как лидеры возрастные — Пережогин, Лемтюгов — постепенно уходят в тень. Вот этот новый «Авангард» только начинает адаптироваться к системе игры Андрея Скабелки, и по большому счёту команда ещё сырая.

Те принципы игры, на которых настаивает Скабелка, СКА как раз неудобны. Игра от обороны и терпение — вот в чём омский шанс. Также «Авангард», на мой взгляд, один из немногих клубов КХЛ, который в функциональном плане способен конкурировать со СКА. Если пойдёт открытый, волновой хоккей от ворот до ворот, у «Авангарда» шансов нет. А вот если Омск закроет игру и затянет её в овертайм, появится интрига", — цитирует Уланова Russia-Hockey.ru.