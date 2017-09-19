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Секач: когда-нибудь я должен был забить, очень рад хет-трику

19 сентября 2017, вторник. 10:27 Хоккей

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (7:2) и свой хет-трик.

«После прошлого матча я сказал, что у нашего звена много моментов, но не удаётся забивать. Хет-трик забиваешь не каждый день, очень рад. Когда-нибудь я должен был забить. Ландер — отличный нападающий, мне очень нравится играть с ним. Ему приходится перестраиваться после игры за океаном к КХЛ, но он уже приносит большую пользу команде.

Было ли принципиально забить седьмой гол после грубого приёма против Андрея Маркова? Мы просто старались забить как можно больше. Конечно, когда происходят такие вещи, забить ещё один гол очень хотелось. Я сам стремился забить хет-трик в конце матча.

Я играл со „Слованом“ один раз. Посмотрим, что получится послезавтра. Там непростая арена, «Слован» здорово защищается. У них отличные болельщики, и будет непросто», — цитирует Секача пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ХК "Ак Барс" Сообщить об ошибке
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ХК Ак Барс ХК Динамо Рига Иржи Секач
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