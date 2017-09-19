Малыхин: «Ак Барс» сыграл здорово, а собой я не совсем доволен

Нападающий «Ак Барса» Фёдор Малыхин прокомментировал победу в матче с рижским «Динамо» (7:2).

«Считаю, что команда здорово сыграла, 7:2 — это уверенная победа, счёт на табло. Про себя скажу, что не совсем доволен своей игрой, физическим состоянием. Три передачи – это хорошо, но есть много над чем работать, к чему стремиться, что поправлять. Будем готовиться. Сколько передач мне нужно сделать, чтобы быть довольным своей игрой? За игру? Нет ответа на этот вопрос.



У нас с Лукояновым и Язьковым потихоньку приходит взаимопонимание, считаю. Мы постоянно разговариваем на тренировках и проводим собрания, просматриваем моменты и говорим, что нужно поправить. Налаживается взаимопонимание и результат есть. Нас прорвало, и забросили три шайбы. Дай бог, чтобы в следующих матчах мы так же приносили пользу команде и вносили большую лепту в командный результат. Никита — перспективный парень. Хорошо себя проявляет. Дай бог, чтобы развивался дальше и не останавливался», — цитирует Малыхина пресс-служба клуба.