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Полиция расследует дело о нападении Сумманена на прохожего

19 сентября 2017, вторник. 13:15 Хоккей

Полиция Хельсинки начала расследование дела о нападении Раймо Сумманена на прохожего, сообщает IS.fi.

Финский тренер, известный по работе с «Авангардом», 9 сентября напал на прохожего около ночного клуба в центре Хельсинки. Позднее в Сети появилось видео происшествия. Он избивал мужчину, лежащего на земле, пока его не оттащил один из свидетелей драки. Iltalehti сообщал, что Сумманен покинул место происшествия до приезда полиции.

Сумманен не первый раз оказывается замешан в скандале. В сезоне-2014/15 после матча регулярного чемпионата КХЛ в Москве Сумманен предложил главному тренеру «Динамо» Харийсу Витолиньшу подраться. В Финляндии Сумманен работал помощником главного тренера «Эспоо» и во время матча плей-офф назвал главного тренера «Кокколы» Антти Кархулу педофилом, после чего его вызывали в полицию.

В Сети появилось видео драки Раймо Сумманена с прохожим

Видео драки можно посмотреть в YouTube.

Источник: Ilta Sanomat Сообщить об ошибке
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Раймо Сумманен
Новости. Хоккей
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