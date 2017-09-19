«Северсталь» представила видео со скамейки и из раздевалки после победы в Уфе

«Северсталь» после матча с «Салаватом Юлаевым» опубликовала видео со скамейки запасных, снятое во время игры, а также видео из победной раздевалки. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счётом 2:0.



На видео со скамейки можно посмотреть на работу тренерского штаба и послушать, что говорят наставники команды.



«Вы — воины! Я вас уважать ещё сильнее начинаю. Парни, будем так играть, всё у нас будет хорошо», — сказал главный тренер команды Александр Гулявцев игрокам после победы.

Итоги дня КХЛ: подарок от «Салавата» и три залпа Секача по Риге «Северсталь» с удовольствием воспользовалась уфимской щедростью, а в «Динамо» всё очень плохо.

Вы можете посмотреть видео из раздевалки также на официальном канале клуба в YouTube.

Вы можете посмотреть видео со скамейки также на официальном канале клуба в YouTube.