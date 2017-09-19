«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:5. Неудачная серия хабаровчан длится уже шесть матчей.

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

На третьей минуте матча Павел Дедунов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Витязь» отыгрался, а в концовке периода сделал счёт 2:1. Дубль оформил Станислав Романов.



Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве. Вячеслав Ушенин сравнял счёт, а Александр Никулин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной трети Алексей Макеев и Ессе Манкинен сделали счёт 5:2 в пользу «Витязя». Окончательный результат установил Ян Коларж.

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