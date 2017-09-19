175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей

19 сентября 2017, вторник. 14:38 Хоккей

«Амур» потерпел поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем». Встреча, проходившая в Хабаровске, завершилась со счётом 3:5. Неудачная серия хабаровчан длится уже шесть матчей.

«Знарок пилит сук, на котором сидит». Итоги прямого эфира
Дмитрий Ерыкалов ответил на вопросы читателей «Чемпионата».

На третьей минуте матча Павел Дедунов вывел хозяев вперёд, но вскоре «Витязь» отыгрался, а в концовке периода сделал счёт 2:1. Дубль оформил Станислав Романов.

Во второй двадцатиминутке команды обменялись голами в большинстве. Вячеслав Ушенин сравнял счёт, а Александр Никулин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной трети Алексей Макеев и Ессе Манкинен сделали счёт 5:2 в пользу «Витязя». Окончательный результат установил Ян Коларж.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
3 : 5 1:2, 1:1, 1:2
Витязь
Московская область
1:0 – Дедунов (Ли) – 02:37 (5x5), 1:1 – Романов (Швец-Роговой) – 08:06 (5x5), 1:2 – Романов (Манкинен) – 18:50 (5x5), 2:2 – Ушенин Вячеслав (Бывальцев, Ушенин Владислав) – 24:20 (5x4), 2:3 – Никулин (Копейкин, Мозик) – 30:26 (5x4), 2:4 – Макеев (Никулин, Панков) – 45:38 (5x5), 2:5 – Манкинен (Риссанен) – 52:48 (5x5), 3:5 – Коларж (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 54:37 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Амур ХК Витязь
Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
14:42 Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге
14:38 «Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей
14:19 Нападающий Артур Лаута перейдёт из «Авангарда» в «Югру»
14:10 «Северсталь» представила видео со скамейки и из раздевалки после победы в Уфе
14:08 Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор»
14:00 Кожевников: у Аболса нет результата, он ничего не принесёт «Ладе»
13:41 КХЛ перенесла время матча «Спартак» — «Куньлунь» из-за игры ФК «Спартак»
13:40 «Югра» подписала контракт с чешским защитником Витасеком
13:15 Полиция расследует дело о нападении Сумманена на прохожего
13:00 Плющев: Гатиятулину в «Тракторе» не хватает опыта, игрокам не хватает помощи
12:57 К. Семёнов: на «точке» против Дацюка тушеваться не буду, настрой на СКА боевой
12:23 Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:10 Ковальчук принял участие во флешмобе и передал эстафету Малкину
12:04 Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»
12:00 Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего
11:29 Малыхин: «Ак Барс» сыграл здорово, а собой я не совсем доволен
11:09 Павлов: у рижского «Динамо» нет других вариантов, надо прерывать неудачную серию
11:03 «Химик» рассказал о сложностях на выезде в Учалы на матч с «Горняком»
10:38 Э. Кулда: две победы подряд могут помочь рижскому «Динамо» выбраться из трясины
10:27 Секач: когда-нибудь я должен был забить, очень рад хет-трику
10:21 Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
10:09 Уланов: игра от обороны и терпение — вот в чём шанс «Авангарда» в матче со СКА
09:43 Полпред президента РФ призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-23
09:18 «Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» и другие результаты предсезонных матчей НХЛ
09:18 Защитник «Сибири» Беляков пропустит две недели из-за травмы
05:36 «Миннесота» согласовала с Койву двухлетний контракт на $ 11 млн
00:58 Азеведу: Секач провёл отличный матч, заслужив хет-трик своей работой
00:31 Макгинн: Демерс думал, мы будем играть вместе, не зная, что его обменяли на меня
00:02 Лукоянов: везение пока не на моей стороне, но моменты есть в каждом матче
18 сентября 2017, понедельник
23:53 Результаты игрового дня ВХЛ
23:43 Итоги игрового дня МХЛ
23:15 Озолиньш: ошибки, ошибки и ошибки, хотя были и всплески
22:53 Билялетдинов: Ткачёв остался в запасе из-за ротации, будем менять игроков
22:39 Ларсен: не то чтобы «Салават» играл плохо, просто не забил
22:24 Галак: когда меня отправляли в АХЛ, не пытался искать негатив
21:58 «Ак Барс» разгромил рижское «Динамо», Секач сделал хет-трик
21:35 «Куньлунь» подписал контракты с канадскими игроками Эрхардтом и О’Доннеллом
21:13 Якупов: постараюсь показать в «Колорадо» всё, что умею, использую свои плюсы
21:12 Гареев: у «Северстали» был один шанс, и она его реализовала
20:36 Гулявцев: «Северсталь» выполнила план на матч, «подсушила» игру
20:26 Вестерлунд: «Салават» оказался не таким «голодным», каким нужно быть дома
20:07 Кокарев: все в «Салавате» сильно расстроены из-за поражения
19:34 Заплакавшему на матче минского «Динамо» мальчику клуб подарит билеты на сезон
19:15 «Салават Юлаев» проиграл «Северстали» в Уфе, прервав победную серию
18:50 Анисимов: теперь без россиян в «Чикаго» мой английский язык станет лучше
Все новости RSS
Партнерский контент