Защитник минского «Динамо» Денисов приступил к ледовым тренировкам

Защитник минского «Динамо» Владимир Денисов приступил к ледовым тренировкам впервые после травмы, сообщает официальный «твиттер» белорусской команды. Как сообщалось ранее, хоккеист выбыл до конца сентября.



В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в составе челябинского «Трактора». Он отыграл в 50 матчах КХЛ (в том числе в пяти матчах плей-офф), забросил 1 шайбу и отдал 2 голевые передачи, набрав 3 очка при показателе полезности «+16», а также отбыл 72 минуты штрафа. Всего у Денисова на счету в КХЛ 356 матчей, в которых он набрал 59 (21+38) очков.

Защитник минского «Динамо» Денисов выбыл ориентировочно до 29 сентября

Посмотреть фото можно также в «твиттере» клуба.