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Скотти Боумэн: Кросби и Малкин считаются ветеранами, но им ещё не так много лет

19 сентября 2017, вторник. 16:42 Хоккей

Легендарный менеджер и тренер Скотти Боумэн поделился мнением о достижении «Питтсбург Пингвинз», выигравшего два Кубка Стэнли подряд.

«Третий кубок для „Пингвинз“? За 100 лет такое оказалось по силам только трём командам НХЛ. Это говорит, как тяжело этого добиться. Когда „Питтсбург“ выиграл Кубок в 2016 году, команде удалось сохранить состав. Сейчас они некоторых игроков потеряли. Команда пополнилась молодёжью, которая сыграла заметную роль в прошлом сезоне. Джейк Гюнцель забросил 13 шайб в плей-офф, хотя не играл в „Пингвинз“ в 2016 году.

»Питтсбург" потерял центрфорвардов Ника Бонино и Мэтта Каллена. Кажется, что это не очень громкие имена, но их всё равно надо заменить. В команде нет Марка-Андре Флёри, но есть Мэтт Мюррей, ставший двукратным обладателем Кубка. Остались Сидни Кросби, Евгений Малкин. Они считаются ветеранами, но им ещё не так много лет. Они могут стать одной из команд, которая имеет шанс три раза подряд выиграть Кубок. И это достаточно сильная мотивация", — цитирует Боумэна официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
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