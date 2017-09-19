Источник: защитник Ансси Салмела перейдёт в рижское «Динамо»

Рижское «Динамо» подпишет контракт с финским защитником Ансси Салмелой, информирует Iltalehti со ссылкой на агента 33-летнего хоккеиста.

«Мы ведём разговоры с генеральным менеджером клуба. Завтра, возможно, всё уже решится», — сообщил агент.



Салмела в прошедшем сезоне принял участие в 10 матчах за китайский «Куньлунь Ред Стар», набрав 5 (2+3) результативных баллов при показателе полезности "-1" и 8 минутах штрафного времени. Позже хоккеист перешёл в «Линчёпинг», где и завершил сезон с 18 (4+14) очками.