Бурмистров: в самолёте «Ванкуверу» устроили своего рода ночной клуб. Понравилось

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров поделился первыми впечатлениями от поездки клуба в Китай.



«Я никогда не был в Китае, поэтому два матча в Шанхае и Пекине против „Лос-Анджелеса“ — отличная возможность увидеть новую страну. Я очень рад, что оказался здесь, и с нетерпением жду развития событий.



Первое, о чём многие думали при поездке в Китай, это длительный перелёт. Но на самом деле 13 с половиной часов прошли просто отлично. Можно даже сказать, что в самолёте для нас устроили своего рода ночной клуб. Мне это особенно понравилось. Я был бы совсем не против, если таким образом мы бы летали на каждый матч.



Все мы много слышали о Китае, но ничего конкретного я от страны не жду. В том смысле, что мне интересно всё. Я здесь никогда не был, так что хочу вобрать в себя как можно больше новых впечатлений, опыта. Просто хочу погулять, посмотреть по сторонам, увидеть людей и исторические достопримечательности. В общем, я открыт всему новому», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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