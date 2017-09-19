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Бурмистров: в самолёте «Ванкуверу» устроили своего рода ночной клуб. Понравилось

19 сентября 2017, вторник. 17:43 Хоккей

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Александр Бурмистров поделился первыми впечатлениями от поездки клуба в Китай.

«Я никогда не был в Китае, поэтому два матча в Шанхае и Пекине против „Лос-Анджелеса“ — отличная возможность увидеть новую страну. Я очень рад, что оказался здесь, и с нетерпением жду развития событий.

Первое, о чём многие думали при поездке в Китай, это длительный перелёт. Но на самом деле 13 с половиной часов прошли просто отлично. Можно даже сказать, что в самолёте для нас устроили своего рода ночной клуб. Мне это особенно понравилось. Я был бы совсем не против, если таким образом мы бы летали на каждый матч.

Все мы много слышали о Китае, но ничего конкретного я от страны не жду. В том смысле, что мне интересно всё. Я здесь никогда не был, так что хочу вобрать в себя как можно больше новых впечатлений, опыта. Просто хочу погулять, посмотреть по сторонам, увидеть людей и исторические достопримечательности. В общем, я открыт всему новому», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Ванкувер Кэнакс Александр Бурмистров
Новости. Хоккей
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