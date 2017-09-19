Витасек: знаю, что «Югра» имеет более высокие амбиции, чем её текущее место

Защитник Онджрей Витасек подтвердил свой переход в ханты-мансийскую «Югру», отметив высокие цели, стоящие перед клубом.



«Знаю, что „Югра“ имеет более высокие амбиции, чем её текущее место. Они хотят решать серьёзные задачи, и если бы я мог им в этом помочь, это было бы фантастически.



Разумеется, я поинтересовался в интернете историей клуба и города. Но для меня, честно говоря, город и условия играют не первостепенную роль. Я еду в Россию играть, преодолевать новый для себя вызов», — приводит слова Витасека Isport.cz.



«Югра» подписала контракт с чешским защитником Витасеком