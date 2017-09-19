Кузнецов: вплоть до выхода на разминку думаю о смешных, посторонних вещах

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»Евгений Кузнецов рассказал, как настраивается на матчи.



«На самом деле, все настраиваются по-разному. Кто-то любит сконцентрироваться и уйти в игру. Я же вплоть до выхода на разминку думаю о смешных, посторонних вещах. Но об игре точно не думаю, иначе можно перегореть. Я предпочитаю выйти на разминку расслабленным, постепенно завестись и за 15 минут, пока заливается лёд, уже начать концентрироваться всерьёз.



После окончания чемпионата мира я три недели провёл в Вашингтоне, сидел дома. В этом году была такая большая эмоциональная усталость, что не хотелось вставать и никуда идти. Но потом мы полетели в Челябинск, где тренировались с Евгением Дадоновым, и желание вернулось. Даже приходилось сдерживать себя, чтобы попозже выйти на лёд. Но сейчас уже хочется играть», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

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