Нападающий «Оттавы» Колин Уайт выбыл на шесть-восемь недель

Нападающий «Оттавы Сенаторз»Колин Уайт получил травму и выбыл примерно на шесть-восемь недель, информирует Sportsnet. 20-летний хоккеист травмировал ногу в выставочном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».



Колин Уайт был выбран «сенаторами» в первом раунде драфта-2015 под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он принял участие всего в двух играх регулярного чемпионата НХЛ, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0».



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Жизнь без остановки. Один день с вице-комиссаром НХЛ Биллом Дэйли Пьер Лебрюн провёл один день в шкуре вице-комиссара НХЛ и очень устал.