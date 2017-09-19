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Нападающий «Оттавы» Колин Уайт выбыл на шесть-восемь недель

19 сентября 2017, вторник. 19:39 Хоккей

Нападающий «Оттавы Сенаторз»Колин Уайт получил травму и выбыл примерно на шесть-восемь недель, информирует Sportsnet. 20-летний хоккеист травмировал ногу в выставочном матче с «Торонто Мэйпл Лифс».

Колин Уайт был выбран «сенаторами» в первом раунде драфта-2015 под общим 21-м номером. В прошлом сезоне он принял участие всего в двух играх регулярного чемпионата НХЛ, не записав на свой счёт результативных баллов при показателе полезности «0».

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Источник: sportsnet.ca Сообщить об ошибке
Теги
Оттава Сенаторз
Новости. Хоккей
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