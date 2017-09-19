Крикунов: Россия с Беларусью — почти одна страна, а мы делаем их легионерами

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов негативно высказался о признании белорусских хоккеистов легионерами в КХЛ.



«Считаю, в Беларуси спокойно можно совмещать хорошее выступление минского „Динамо“ и успешные результаты сборной. В стране хватает хоккеистов, которые могут играть в КХЛ. Просто их надо подтянуть. Нужно, чтобы появился костяк, и потихонечку вводить, и активно задействовать молодёжь. Одного-двоих исполнителей всегда можно ставить в состав. Понятно, есть сборная, и вся хоккейная работа будет оцениваться сквозь призму достижений национальной команды. Но если белорусы не будут лидерами в „Динамо“, они не станут лидерами в сборной.



Конечно, признание белорусских хоккеистов легионерами в российских клубах КХЛ — плохо. Ведь Беларусь и Россия — это практически одна страна, а мы делаем их легионерами. Есть ли шанс, что лимит отменят? Полагаю, нет. Надо привыкать жить в сегодняшних реалиях», — цитирует Крикунова «Прессбол».

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