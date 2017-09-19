Ягр: КХЛ мне интересна, но я по-прежнему хочу получить контракт в НХЛ

Нападающий Яромир Ягр прокомментировал интерес нижнекамского «Нефтехимика», который заявил, что рассматривает кандидатуру игрока.



«Лично я ни с кем не разговаривал, но за своих представителей мне трудно говорить. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Однако я по-прежнему хочу подписать контракт в НХЛ. Есть три-четыре клуба, с которыми мы ведем переговоры. И пока не будет ясности с командами НХЛ, в сторону Европы я смотреть не буду. Но КХЛ мне определенно интересна. Потому что, если не буду играть в НХЛ, то хочу поехать на Олимпиаду. А чтобы попасть в состав на Олимпиаду, мне нужно играть в сильнейшей лиге из тех, в которых я могу выступать. И это как раз про КХЛ», — цитирует Ягра «Спорт-экспресс».

«Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром