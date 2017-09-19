Защитник Роман Йоси стал новым капитаном «Нэшвилла»

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йоси стал новым капитаном команды, восьмым в истории франшизы, информирует официальный сайт «хищников». Защитник Райан Эллис стал помощником капитана, альтернативными капитанами стали Маттиас Экхольм, Райан Джохансен и Филип Форсберг.



«Подходящее время, чтобы сделать Йоси капитаном. Он не только один из наших лучших игроков, но и один из лучших защитников лиги. Его уважают товарищи по команде, тренеры и соперники. Йоси готов стать капитаном, я в этом уверен», — прокомментировал назначение генеральный менеджер команды Дэвид Пойл.

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