Результаты игрового дня МХЛ

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.
Тольяттинская «Ладья» на домашней арене уступили «Авто» из Екатеринбурга со счётом 4:5.
«Омские Ястребы» дома потерпели поражение от оренбургских «Сарматов» со счётом 1:2.
«Сибирские Снайперы» на домашнем льду проиграли «Кузнецким Медведям» со счётом 3:4 Б.
«Белые Медведи» на домашней арене уступили «Стальным Лисам» со счётом 3:4.
Альметьевский «Спутник» потерпел домашнее поражение от «Мамонтов Югры» — 2:4.
«Локо» дома одержал победу над «Крыльями Советов» — 3:2 ОТ.
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