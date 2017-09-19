175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Результаты игрового дня МХЛ

19 сентября 2017, вторник. 21:56 Хоккей

В Молодёжной хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Тольяттинская «Ладья» на домашней арене уступили «Авто» из Екатеринбурга со счётом 4:5.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 12:00 МСК
Ладья
Тольятти
4 : 5 3:1, 0:3, 1:1
Авто
Екатеринбург
1:0 – Зинатуллин (Кухарев) – 07:15 (5x5), 1:1 – Рассейкин (Муравьёв, Ивашов) – 11:22 (5x4), 2:1 – Рахимуллин – 15:51 (5x5), 3:1 – Кухарев – 18:15 (5x5), 3:2 – Воронков (Дербенёв, Щемеров) – 28:10 (5x4), 3:3 – Кузнецов (Щемеров, Муравьёв) – 32:27 (5x4), 3:4 – Павленко (Лебединец) – 39:52 (5x5), 4:4 – Валиуллов (Журавлёв, Усманов) – 57:38 (5x5), 4:5 – Шарипов – 59:28 (5x5)

«Омские Ястребы» дома потерпели поражение от оренбургских «Сарматов» со счётом 1:2.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 14:00 МСК
Омские Ястребы
Омская область
1 : 2 1:0, 0:2, 0:0
Сарматы
Оренбург
1:0 – Сальвассер (Рожковский, Богдашкин) – 13:01 (5x5), 1:1 – Ипатов (Бардаков) – 27:54 (5x4), 1:2 – Любишкин (Заречный) – 36:07 (5x5)

«Сибирские Снайперы» на домашнем льду проиграли «Кузнецким Медведям» со счётом 3:4 Б.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 14:30 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
3 : 4 1:0, 1:3, 1:0, 0:0, 0:1
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 – Лапин (Молофеев, Новосёлов) – 17:31 (5x5), 1:1 – Левашов (Рубан) – 20:39 (4x5), 2:1 – Папст (Юров, Аксёненко) – 23:55 (5x5), 2:2 – Колодько (Гилязеев, Ларин) – 29:28 (5x5), 2:3 – Сизиков (Рубан) – 30:53 (5x5), 3:3 – Лапин (Молофеев) – 58:03 (5x5), 3:4 – Колодько – 65:00 ( ПБ)

«Белые Медведи» на домашней арене уступили «Стальным Лисам» со счётом 3:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 16:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
3 : 4 2:1, 1:0, 0:3
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 – Лавриненко (Шадрин) – 07:03 (5x5), 2:0 – Лавриненко (Складчиков, Тертышный) – 09:49 (5x5), 2:1 – Мишаков (Абдуллин) – 14:03 (5x5), 3:1 – Киселёв (Кошурников, Кулиев) – 24:35 (5x5), 3:2 – Абдуллин (Мишаков) – 41:31 (5x5), 3:3 – Шешин (Спиридонов, Дорофеев) – 44:56 (5x4), 3:4 – Пятин (Зотов, Ольшанский) – 55:09 (5x5)

Альметьевский «Спутник» потерпел домашнее поражение от «Мамонтов Югры» — 2:4.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 17:00 МСК
Спутник
Альметьевск
2 : 4 0:0, 2:2, 0:2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
0:1 – Гайдеик (Вахрутдинов) – 21:24 (5x5), 1:1 – Ульчинский (Смирнов, Чупин) – 32:54 (5x5), 2:1 – Чупин (Каримов, Смирнов) – 34:16 (5x4), 2:2 – Руденко (Зоркин, Яремчук) – 34:31 (5x5), 2:3 – Зоркин – 44:56 (5x4), 2:4 – Шэн (Марченко) – 46:48 (5x5)

«Локо» дома одержал победу над «Крыльями Советов» — 3:2 ОТ.

МХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 18:00 МСК
Локо
Ярославль
3 : 2 1:1, 1:1, 0:0, 1:0
Крылья Советов
Москва
1:0 – Малышев (Алексеев) – 06:48 (5x5), 1:1 – Каптелин (Горчилин, Михасёнок) – 14:49 (5x5), 1:2 – Дмитричев (Афанасов) – 24:12 (5x5), 2:2 – Червоненко (Лукичёв, Алексеев) – 33:58 (5x5), 3:2 – Червоненко (Павликов, Алексеев) – 62:40 (5x5)
Венгрия, Караганда, ЦСКА. Где теперь звёзды первого сезона МХЛ?
Далеко не все доросли до КХЛ, а кто-то уже закончил с хоккеем.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
22:10 Итоги игрового дня ВХЛ
21:56 Результаты игрового дня МХЛ
21:30 Форвард «Ак Барса» Свитов дисквалифицирован на две встречи
21:20 «Торпедо» победило «Куньлунь», трижды забив за последние восемь минут игры
21:00 Защитник Роман Йоси стал новым капитаном «Нэшвилла»
20:41 КХЛ подтвердила переход Семёна Кокуёва из «Северстали» в «Трактор»
20:31 Ягр: КХЛ мне интересна, но я по-прежнему хочу получить контракт в НХЛ
20:06 Крикунов: Россия с Беларусью — почти одна страна, а мы делаем их легионерами
19:39 Нападающий «Оттавы» Колин Уайт выбыл на шесть-восемь недель
19:09 Кузнецов: вплоть до выхода на разминку думаю о смешных, посторонних вещах
18:42 «Нефтехимик» интересуется нападающим Яромиром Ягром
18:21 Хайнс: Хишир хорошо разыгрывал шайбу, мне понравилась его игра
17:57 Витасек: знаю, что «Югра» имеет более высокие амбиции, чем её текущее место
17:43 Бурмистров: в самолёте «Ванкуверу» устроили своего рода ночной клуб. Понравилось
17:18 Источник: защитник Ансси Салмела перейдёт в рижское «Динамо»
16:56 Гуськов: «Северсталь» хорошо сыграла в обороне и заслуженно победила «Салават»
16:42 Скотти Боумэн: Кросби и Малкин считаются ветеранами, но им ещё не так много лет
16:08 Защитник минского «Динамо» Денисов приступил к ледовым тренировкам
15:48 Мартемьянов: «Амур» играл до конца, но без организации, игроки «спасали Россию»
15:18 В. Белов: «Витязь» доволен результатом непростой игры, сыграли рационально
15:02 Силовой приём защитника СКА Зубарева признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
14:42 Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге
14:38 «Амур» дома проиграл «Витязю», продлив серию поражений до шести матчей
14:19 Нападающий Артур Лаута перейдёт из «Авангарда» в «Югру»
14:10 «Северсталь» представила видео со скамейки и из раздевалки после победы в Уфе
14:08 Семён Кокуёв может вернуться в «Трактор»
14:00 Кожевников: у Аболса нет результата, он ничего не принесёт «Ладе»
13:41 КХЛ перенесла время матча «Спартак» — «Куньлунь» из-за игры ФК «Спартак»
13:40 «Югра» подписала контракт с чешским защитником Витасеком
13:15 Полиция расследует дело о нападении Сумманена на прохожего
13:00 Плющев: Гатиятулину в «Тракторе» не хватает опыта, игрокам не хватает помощи
12:57 К. Семёнов: на «точке» против Дацюка тушеваться не буду, настрой на СКА боевой
12:23 Сейв Демченко в матче со СКА — лучший на прошедшей неделе в КХЛ
12:10 Ковальчук принял участие во флешмобе и передал эстафету Малкину
12:04 Алексей Терещенко подписал контракт с московским «Динамо»
12:00 Новиков: «Металлург» что-то затемнил, выступает на старте сезона ниже среднего
11:29 Малыхин: «Ак Барс» сыграл здорово, а собой я не совсем доволен
11:09 Павлов: у рижского «Динамо» нет других вариантов, надо прерывать неудачную серию
11:03 «Химик» рассказал о сложностях на выезде в Учалы на матч с «Горняком»
10:38 Э. Кулда: две победы подряд могут помочь рижскому «Динамо» выбраться из трясины
10:27 Секач: когда-нибудь я должен был забить, очень рад хет-трику
10:21 Гол Джека Скилле в ворота «Трактора» признан лучшим на прошедшей неделе в КХЛ
10:09 Уланов: игра от обороны и терпение — вот в чём шанс «Авангарда» в матче со СКА
09:43 Полпред президента РФ призвал начать строительство арены в Новосибирске к МЧМ-23
09:18 «Нью-Джерси» обыграл «Вашингтон» и другие результаты предсезонных матчей НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент