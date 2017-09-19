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Итоги игрового дня ВХЛ

19 сентября 2017, вторник. 22:10 Хоккей

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.

Новокузнецкий «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Спутником» из Нижнего Тагила, встреча завершилась со счётом 2:1. «Кузня» выиграла три из четырёх матчей на старте сезона.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
2 : 1 0:0, 1:0, 1:1
Спутник
Нижний Тагил
1:0 – Мусин (Штайгер, Каницкий) – 38:21 (5x5), 2:0 – Штайгер (Дюрягин, Коростин) – 55:45 (5x4), 2:1 – Шетле (Кожевников) – 59:36 (5x5)

Усть-каменогорское «Торпедо» заработало первую победу в сезоне, обыграв на домашнем льду красноярский «Сокол» со счётом 4:1.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 15:30 МСК
Торпедо
Усть-Каменогорск
4 : 1 0:0, 3:1, 1:0
Сокол
Красноярск
1:0 – Шин – 22:43 (5x5), 2:0 – Шин – 25:18 (4x5), 3:0 – Гренц (Соренсон) – 34:03 (5x5), 3:1 – Мнихович (Цыганов, Гловацкий) – 35:45 (5x4), 4:1 – Рымарев (Миллер, Смирягин) – 53:28 (5x5)

«Южный Урал» в Орске взял верх над чеховской «Звездой» со счётом 3:2.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Южный Урал
Орск
3 : 2 1:1, 0:0, 2:1
Звезда
Чехов
1:0 – Гавриленко (Васильев, Чистяков) – 02:02 (5x4), 1:1 – Тимирёв (Пешехонов) – 11:01 (5x5), 1:2 – Хлопотов (Николишин) – 41:39 (5x5), 2:2 – Скатов (Сметанин, Багин) – 55:31 (5x5), 3:2 – Скатов (Багин) – 59:18 (5x5)

Учалинский «Горняк» потерпел поражение от воскресенского «Химика» — 2:3.

ВХЛ - регулярный чемпионат
19 сентября 2017, вторник. 16:30 МСК
Горняк
Учалы
2 : 3 0:0, 1:3, 1:0
Химик
Воскресенск
0:1 – Черных (Богомолов, Свиязов) – 23:42 (5x5), 0:2 – Шутов (Королёв) – 25:39 (5x5), 0:3 – Фомичёв (Черных, Куваев) – 32:48 (5x5), 1:3 – Жлоба (Пилипенко, Сетдиков) – 39:43 (5x4), 2:3 – Воропаев (Пилипенко) – 46:51 (5x4)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Хоккей
19 сентября 2017, вторник
22:10 Итоги игрового дня ВХЛ
21:56 Результаты игрового дня МХЛ
21:30 Форвард «Ак Барса» Свитов дисквалифицирован на две встречи
21:20 «Торпедо» победило «Куньлунь», трижды забив за последние восемь минут игры
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