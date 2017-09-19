Итоги игрового дня ВХЛ

В Высшей хоккейной лиге завершился очередной игровой день.



Новокузнецкий «Металлург» на домашней арене одержал победу над «Спутником» из Нижнего Тагила, встреча завершилась со счётом 2:1. «Кузня» выиграла три из четырёх матчей на старте сезона.

Усть-каменогорское «Торпедо» заработало первую победу в сезоне, обыграв на домашнем льду красноярский «Сокол» со счётом 4:1.

«Южный Урал» в Орске взял верх над чеховской «Звездой» со счётом 3:2.

Учалинский «Горняк» потерпел поражение от воскресенского «Химика» — 2:3.