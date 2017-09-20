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Бутчер: сложно привыкнуть к габаритам игроков НХЛ — они куда крупнее студентов

20 сентября 2017, среда. 00:31 Хоккей

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Уилл Бутчер поделился впечатлениями от первых предсезонных матчей в составе нового клуба, в который он пришёл из студенческого хоккея.

«Я себя хорошо чувствовал, хотя немного нервничал. Очень помогло, что я пару раз вышел на большинство. Буду работать дальше. Сложнее всего было привыкнуть к габаритам игроков — они намного крупнее ребят из студенческой лиги.

Пропущенный гол в большинстве? Это был мой игрок, я его не закрыл», — приводит слова хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Нью-Джерси Дэвилз
Новости. Хоккей
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