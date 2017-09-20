Нападающий Вадим Шипачёв провёл дебютный матч за «Вегас Голден Найтс». Он перешёл в НХЛ весной 2017 года, подписав с новичком лиги контракт на два года. Ранее россиянин выступал за СКА, с которым выиграл два кубка Гагарина.

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«Вегас Голден Найтс» — «Колорадо Эвеланш» — 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Шипачёв провёл на площадке 13 минут 4 секунды, в том числе 4 минуты 16 секунд в большинстве и 21 секунду в меньшинстве. Результативных баллов не набрал, бросков в створ не нанёс. Провёл два силовых приёма и закончил матч с нулевым показателем полезности.

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