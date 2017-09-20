Галлант: звено Шипачёва не забило, но здорово разыгрывало шайбу

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Джерард Галлант после победы в предсезонном матче с «Колорадо Эвеланш» (4:1) оценил игру нападающего Вадима Шипачёва, для которого эта встреча стала дебютной в НХЛ.

«Шипачёв в целом сыграл хорошо. Их звено здорово выглядело, создало несколько голевых моментов. Да, они не забили, но отлично разыгрывали шайбу в зоне атаки. Мы ещё не работали над большинством, когда приступим к тренировке этого компонента, это звено будет намного лучше, особенно при численном преимуществе», — сказал Галлант в эфире клубного телевидения.