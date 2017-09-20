Дадонов заработал показатель полезности «-3» в первом матче за «Флориду»

«Нэшвилл Предаторз» и «Флорида Пантерз» провели сразу два предсезонных матча разными составами.

Новые русские в НХЛ. Каковы шансы каждого закрепиться в составе Кто-то может стать стержневым хоккеистом своей команды, а другие отправятся в АХЛ.

«Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пантерз» — 3:5

Защитник «хищников» Алексей Емелин сыграл 18 минут 23 секунды и заработал показатель полезности "+1". Нападающий Владислав Каменев провёл на льду 18 минут 53 секунды и очков не набрал.



«Нэшвилл Предаторз» — «Флорида Пэнтерз» — 3:2 ОТ

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов провёл на площадке 20 минут 15 секунд и закончил матч с показателем полезности "-3". Нападающий Максим Мамин заработал "-1", сыграв 14 минут 42 секунды. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин сыграл 10 минут 10 секунд.

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