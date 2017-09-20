Роман Йози стал капитаном «Нэшвилла»

Защитник Роман Йози стал восьмым капитаном в истории «Нэшвилл Предаторз», сообщается на официальном сайте НХЛ. Альтернативными капитанами команды стали защитники Райан Эллис и Маттиас Экхольм, а также нападающие Райан Джохансен и Филип Форсберг.



27-летний Йози провёл в НХЛ шесть сезонов и всё время играл только за «Предаторз». Швейцарский защитник заменил на этом посту Майка Фишера, который завершил карьеру в НХЛ после 17 сезонов в лиге. Фишер выступал за «Предаторз» и «Оттаву Сенаторз» и получил капитанскую нашивку в «Нэшвилле» после Ши Уэбера, которого летом 2016 года обменяли в «Монреаль Канадиенс».