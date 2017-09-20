Наместников: в НХЛ теперь малейший удар по клюшке наказывается удалением

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников после предсезонного матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:2) поделился мнением об изменениях в трактовке нарушения «удар клюшкой», которое привело к возросшему количеству удалений. «Ураганы» за матч получили 20 минут штрафа, а «молнии» — 16.

«Вначале немного сбивало с толку, что теперь малейший удар по клюшке наказывается удалением. В начале матча не было игрового ритма, но в дальнейшем все привыкли и просто играли», — приводятся слова Наместникова на официальном сайте «Тампы».