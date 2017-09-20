Форвард «Блюз» Сэнфорд выбыл на полгода, защитник Боумистер сломал голеностоп

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Зак Сэнфорд пропустит от пяти до шести месяцев из-за вывиха левого плеча. Защитник Джей Боумистер получил перелом голеностопа, ему предстоит пройти новое обследование через три недели. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



Сэнфорд получил травму в первый день тренировочного лагеря, ему потребуется операция. Боумистер сломал ногу, заблокировав бросок на одной из тренировок.

22-летний Сэнфорд в прошедшем сезоне набрал 8 (4+4) очков в 39 матчах, 33-летний Боумистер провёл 81 игру и отметился 15 (1+14) баллами за результативность.