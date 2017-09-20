Е. Медведев: «Авангард» ничем не хуже СКА — можем и в пас сыграть, и гол забить

Защитник «Авангарда» Евгений Медведев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА, который состоится в Омске 21 сентября.



«Уверен, нас ждёт хорошая игра. СКА — хороший соперник, приятно играть. Уверен, трибуны будут полные. Нам есть что показать. Питер — та команда, которая играет в хоккей в пас, много талантливых ребят. Наши ребята ничем не хуже, тоже могут и в пас играть, и гол забить. Матч будет интересным для зрителей», — сказал Медведев в эфире клубного телевидения.

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Вы можете посмотреть видеосюжет с тренировки команды также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.