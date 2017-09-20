К. Дженовей: Братислава подходит для семьи, а в России больше неуверенности

Нападающий «Слована» Колби Дженовей рассказал, почему выбрал Братиславу, а также выразил уверенность, что клуб будет вовремя выплачивать зарплаты игрокам.

«Я хотел остаться в КХЛ, где не так много идеальных мест для семейной жизни. Выбрал „Слован“, потому что слышал, что здесь заботятся об игроках и созданы хорошие условия. Братислава — отличный город для семьи, а в России больше неуверенности. Трудно привыкнуть к такой жизни.

Иногда закрадывается беспокойство о том, что у «Слована» были проблемы с долгами по зарплате. В конце концов, я приехал сюда с женой и двумя детьми. Руководство внесло некоторые изменения перед сезоном, я верю, что клуб будет работать профессионально. Если будем побеждать, больше шансов, что нам заплатят. Думаю, организация будет работать хорошо, в клубе понимают, чего мы хотим достичь командой", — цитирует Дженовея Hokej.sk.