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Петерссон: «Авангард» должен играть как единое целое, чтобы победить СКА

20 сентября 2017, среда. 14:08 Хоккей

Нападающий «Авангарда» Андре Петерссон поделился ожиданиями от матча со СКА, который состоится в Омске 21 сентября.

«Мы должны выйти, как всегда, подготовленными, показать действительно хороший хоккей, чтобы взять три очка. Не отходить от плана на игру, действовать как единое целое, командой, работать вместе. Только так можно победить их. Каждый раз, когда я выхожу на лёд, стараюсь забить как можно больше и помочь команде победить. Но забью я или нет — неважно, важен лишь наш общий успех», — сказал Петерссон в эфире клубного телевидения.

Вы можете посмотреть видеосюжет с тренировки команды также на официальном канале «Авангарда» в YouTube.

Источник: Официальный сайт ХК "Авангард" Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК СКА Андре Петерссон
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