Есмантович: почему бы не проверить игроков ЦСКА на уровне ВХЛ? Ничего особенного

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал решение отправить в ВХЛ защитника Никиту Макеева и нападающих Андрея Кузьменко, Андрея Светлакова, Константина Окулова и Павла Карнаухова.

Пять хоккеистов ЦСКА усилят фарм-клуб «армейцев» в Высшей лиге

«Есть вариации задействовать всех наших хоккеистов с двусторонними и односторонними контрактами в игровой практике. Поэтому и было принято такое решение. У нас впереди матчи с «Йокеритом» и «Слованом». По временному режиму это четыре дня. Если у нас появилась возможность в этом формате совместить всё с играми в Высшей лиге, то почему бы не проверить наших ребят на уровне ВХЛ? Ничего особенного в этом нет. Они там должны себя проявить как лидеры. Это будет ещё один штрих к развитию спортивной конкуренции в нашем клубе.

Такая высокая конкуренция при возможности должна быть в любом клубе. ЦСКА возвращается к своим истокам. Нам в этом году удалось создать конкуренцию, мы идём по намеченному плану», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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