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Новиков: СКА выступает мощно, но непобедимых команд не бывает

20 сентября 2017, среда. 14:30 Хоккей

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, что должны противопоставить соперники СКА команде из Санкт-Петербурга, чтобы прервать её победную серию.

Когда это закончится? Почему СКА выигрывает все матчи в КХЛ
И близок к новому рекорду КХЛ, который вряд ли будет возможно побить!

«Конечно, мы отмечали, что СКА в этом году выступает мощно. У них есть физическая мощь. Видимо, заложен хороший фундамент. Селекционная работа в связи с уходом тонких игроков придала команде больше силовой составляющей. Но непобедимых команд нет, это аксиома. В один из чемпионатов ЦСКА времён Тихонова потерпел только одно поражение за сезон. Случаи бывали разные. Но главное, что любого соперника можно победить. Соперник, который выходит против СКА, должен уважать себя, быть смелым и победить свои сомнения. С этими бойцовскими чувствами он должен выходить на лёд. Уверен, мы ещё будем присутствовать при поражениях питерских «армейцев», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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