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«Северсталь» поместила нападающего Голика в список отказов

20 сентября 2017, среда. 15:16 Хоккей

«Северсталь» поместила нападающего Петра Голика в список отказов, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее главный тренер Александр Гулявцев выступил с критикой легионеров команды, которые не показывают должной игры. Череповчане занимают девятое место на Западе, в 12 матчах набрав 15 очков.

25-летний Голик дебютировал в КХЛ в этом сезоне. Он провёл в регулярном чемпионате 10 матчей, отметился одной заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами и заработал показатель полезности "-1" и четыре минуты штрафа.

Гулявцев: иностранцы «Северстали» «плывут», будем решать, что с ними делать
Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
20 сентября 2017, среда
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