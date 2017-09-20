Л. Комаров: мне запретили поднимать визор, пришлось его снять, а это небезопасно

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Лео Комаров после предсезонного матча с «Оттавой Сенаторз» (2:5) рассказал, что из-за нового правила он больше не может носить визор так, как ему удобно — поднятым вверх.

«Судья сказал мне, что некоторые правила изменились и я должен играть с опущенным визором. Я через него ничего не вижу, поэтому и ношу его всегда поднятым. Я так всю жизнь играл. Пришлось его вообще снять, но теперь я не чувствую себя безопасно. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Комарова Metro News.

Кроме того, в НХЛ стали строже судить удары клюшкой и удалять за нарушения при игре на вбрасывании.